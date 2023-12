Yapp Automotive Aktie: Das ist die Höhe!

Der Aktienkurs von Yapp Automotive Parts hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,06 Prozent erzielt, was 24,54 Prozent über dem Durchschnitt ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der gleichen Branche "Automatische Komponenten" beträgt die Rendite 19,48 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,77 Punkten, was darauf hinweist, dass die Yapp Automotive Parts weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 45,56, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Somit erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, wobei an fünf Tagen positive Themen vorherrschten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Yapp Automotive Parts gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Yapp Automotive Parts bei 17,36 CNH, was +2,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +11,5 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.