Yapp Automotive Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yapp Automotive Parts derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 15,74 CNH, was einer Überperformance von +6,61 Prozent im Vergleich zum Aktienkurs (16,78 CNH) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 17,49 CNH, was einer Abweichung von -4,06 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Yapp Automotive Parts. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 61,63 Punkte, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,53 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Yapp Automotive Parts in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,92 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 11,99 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,92 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 12,47 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Yapp Automotive Parts in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Yapp Automotive Parts unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Aktie bekommt daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.