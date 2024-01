Yapp Automotive Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Yapp Automotive Parts liegt derzeit bei 46,58, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 66,14 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf.

In Bezug auf die technische Analyse soll der gleitende Durchschnitt anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Yapp Automotive Parts liegt bei 15,69 CNH, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,46 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yapp Automotive Parts auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Yapp Automotive Parts eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Yapp Automotive Parts eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich erzielte Yapp Automotive Parts in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,92 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 13,88 Prozent stiegen, was eine Outperformance von +5,03 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Yapp Automotive Parts um 12,46 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.