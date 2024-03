Yaoko Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse der Yaoko-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 7843,13 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 9278 JPY weicht somit um +18,29 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8489,08 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,29 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Yaoko-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Yaoko gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Es wurden keine auffälligen Veränderungen in den sozialen Medien festgestellt, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Yaoko auf dieser Ebene daher auch als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv besprochen, was zu der Einstufung führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt "Gut" ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Yaoko-Aktie kurzfristig als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird sie jedoch weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Yaoko-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.