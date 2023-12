Yaoko Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Yaoko betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 63,76 Punkte, was bedeutet, dass Yaoko derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 41,75, dass Yaoko als "Neutral" eingestuft werden kann.

Die Stimmung und die Diskussionen in den sozialen Medien über Yaoko waren neutral, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt. In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Yaoko in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Yaoko-Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich darüber liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird Yaoko auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

