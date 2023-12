Yaoko Aktie: Wann tut sich was?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Yaoko-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Yaoko-Aktie beträgt 46,15, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 46,47 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Yaoko auf 7476,03 JPY, während der aktuelle Kurs bei 8103 JPY liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +8,39 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 7935,02 JPY, was zu einem Abstand von +2,12 Prozent führt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Yaoko gab es in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analyse des Sentiments und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung rund um Yaoko in den letzten Wochen kaum verändert hat, wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Yaoko, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.