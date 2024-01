Yaoko Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yaoko-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 48,47 aufweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist Yaoko weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Yaoko.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, der anzeigen soll, ob sich die Aktie in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Yaoko-Aktie beträgt 7482,02 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 8069 JPY liegt, was einer Abweichung von +7,85 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7948,06 JPY, nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Yaoko auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Yaoko-Aktie zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Yaoko beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für Yaoko eine mittlere Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Yaoko in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".