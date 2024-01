Yanzhou Coal Mining Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Yanzhou Coal Mining":

Der Aktienkurs von Yankuang Energy hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Performance des Energiesektors eine Rendite von 3,09 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,23 Prozent verzeichnete, konnte Yankuang Energy mit einer Rendite von 3,14 Prozent nicht mithalten. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yankuang Energy liegt bei 57,79, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 52 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Yankuang Energy eine starke Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer positiven Langzeiteinschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Die Yankuang Energy notiert aktuell bei 19,81 CNH und liegt damit um -0,45 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen hingegen beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -1,83 Prozent, was auch zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.