Yantai Zhenghai Magnetic Material Aktie: Immer langsam!

Der Aktienkurs von Yantai Zhenghai Magnetic Material hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,95 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 1,44 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -6,39 Prozent für Yantai Zhenghai Magnetic Material führt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,26 Prozent im letzten Jahr, und Yantai Zhenghai Magnetic Material lag 6,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass Yantai Zhenghai Magnetic Material über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wert-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Yantai Zhenghai Magnetic Material in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Für Investoren, die aktuell in die Aktie von Yantai Zhenghai Magnetic Material investieren, liegt die Dividendenrendite bei 1,62 %. Dies bedeutet einen Mehrertrag in Höhe von 0,11 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yantai Zhenghai Magnetic Material liegt bei 20, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird das Unternehmen daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.