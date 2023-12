Yantai Zhenghai Magnetic Material Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Derzeit befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yantai Zhenghai Magnetic Material bei 20, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau liegt. Dies entspricht in etwa dem Durchschnitt (ca. 0 Prozent) der Branche. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird Yantai Zhenghai Magnetic Material als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, wobei wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachten. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Yantai Zhenghai Magnetic Material-Aktie liegt bei 12,13 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 11,72 CNH liegt, was einer Abweichung von -3,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,82 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -0,85 Prozent. Daher wird Yantai Zhenghai Magnetic Material auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt wird Yantai Zhenghai Magnetic Material auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen an und liegt für Yantai Zhenghai Magnetic Material bei 24,42, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Yantai Zhenghai Magnetic Material veröffentlicht. Zusätzlich waren die positiven Themen rund um Yantai Zhenghai Magnetic Material in den Diskussionen der letzten Tage besonders präsent. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.