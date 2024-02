Yantai Tayho Advanced Materials Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Tayho Advanced Materials weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,02 % aus, die nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt von 2,7 % ist. Aufgrund der geringen Differenz von nur 0,67 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt sich sagen, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als üblich über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Aufgrund dessen erhält die Tayho Advanced Materials-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Tayho Advanced Materials von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tayho Advanced Materials liegt bei 23,78, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) ist. Somit wird die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Bewertungen der Dividendenrendite, des Sentiments und Buzz sowie der Anleger-Stimmung und fundamentalen Kriterien führen insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für Tayho Advanced Materials.