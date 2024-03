Yantai Tayho Advanced Materials Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Dividendenrendite der Tayho Advanced Materials-Aktie beträgt aktuell 2,02 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,64 Prozent (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 17,48 CNH, während der aktuelle Kurs bei 12,17 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -30,38 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu steht der GD50 der vergangenen 50 Tage bei 12,47 CNH, was einer Distanz von -2,41 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Neutral".

Bei den fundamentalen Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tayho Advanced Materials einen Wert von 23 auf. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Aus fundamentaler Sicht erhält Tayho Advanced Materials daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Tayho Advanced Materials untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Tayho Advanced Materials in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Bewertung als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit die Einstufung, dass Tayho Advanced Materials hinsichtlich der Stimmung als "Gut" einzustufen ist.