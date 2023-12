Yantai Tayho Advanced Materials Aktie: Jubelschreie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tayho Advanced Materials liegt bei 32,93, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieses Werts wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung hinweist. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt die Bewertung "Gut". Bezüglich der Dividendenrendite liegt Tayho Advanced Materials mit 1,84 Prozent etwas unter dem Branchendurchschnitt von 2,59%, weshalb die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft wird. In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen vorwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Gut" eingeschätzt.

