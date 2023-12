Yantai Tayho Advanced Materials Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Tayho Advanced Materials zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -12,25 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,29 Prozent, wobei Tayho Advanced Materials mit 17,54 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt der Tayho Advanced Materials-Aktie sowohl für den 200-tägigen als auch den 50-tägigen Durchschnitt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in Tayho Advanced Materials eine Dividendenrendite von 1,84 % erzielt werden, was 0,75 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Aktie von Tayho Advanced Materials in verschiedenen Kategorien eine negative Tendenz, während die Stimmung der Anleger positiv bleibt. Diese Informationen sind wichtige Aspekte für potenzielle Investoren, die die Entwicklung des Unternehmens im Auge behalten möchten.