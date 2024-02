Yantai Tayho Advanced Materials Aktie: Es gibt was neues!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tayho Advanced Materials liegt bei einem Wert von 23, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu Werten aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Tayho Advanced Materials festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf Sentiment und Buzz führt. Ebenso konnte eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Die Performance von Tayho Advanced Materials in den vergangenen 12 Monaten beträgt -49,34 Prozent, was eine Underperformance von -36,45 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite sogar 36,37 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren Bewertung der Aktie als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Tayho Advanced Materials gemäß der verschiedenen Kriterien eine eher negative Bewertung, was Anlegerinnen und Anleger bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen sollten.