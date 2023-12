Yantai Tayho Advanced Materials Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Tayho Advanced Materials wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 64,9 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, daher erhält Tayho Advanced Materials auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Tayho Advanced Materials derzeit 1, was zu einer negativen Differenz von -0,75 Prozent zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tayho Advanced Materials mit 32,93 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Damit wird die Aktie weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Tayho Advanced Materials wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Tayho Advanced Materials in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".