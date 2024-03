Yantai Shuangta Food Aktie: Das kann keiner glauben

Die Stimmung unter den Anlegern bei Yantai Shuangta Food ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt.

Die technische Analyse der Yantai Shuangta Food-Aktie ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 4,48 CNH in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,18 CNH, was einer negativen Abweichung von 6,7 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine schlechte Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 4,21 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit -0,71 Prozent unter diesem Wert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Yantai Shuangta Food-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,79 Prozent erzielt, was 5,58 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Nahrungsmittelaktien beträgt -22,21 Prozent, und Yantai Shuangta Food liegt aktuell 5,58 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Yantai Shuangta Food derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,83 %. Daher wird auch in diesem Bereich eine schlechte Einstufung vorgenommen.

Yantai Shuangta Food kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Yantai Shuangta Food jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Yantai Shuangta Food-Analyse.

Yantai Shuangta Food: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...