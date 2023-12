Yantai Shuangta Food Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Yantai Shuangta Food wird der 7-Tage-RSI auf 88,1 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft bewertet, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Yantai Shuangta Food daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yantai Shuangta Food liegt bei 248, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Nahrungsmittelbranche auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Yantai Shuangta Food mit -7,13 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal aufweist. Der GD50 hingegen weist einen Abstand von -0,44 Prozent auf und führt zu einem "Neutral"-Signal. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Yantai Shuangta Food in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Positive Themen standen in den Diskussionen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.