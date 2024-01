Yantai Shuangta Food Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Yantai Shuangta Food wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Yantai Shuangta Food aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Yantai Shuangta Food liegt derzeit bei 48,15 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 66,96 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Yantai Shuangta Food derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche hat Yantai Shuangta Food in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -16,44 Prozent verzeichnet, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -10,22 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Yantai Shuangta Food um 16,16 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.