Yantai Shuangta Food Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die technische Analyse der Yantai Shuangta Food zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 4,93 CNH liegt. Der Aktienkurs selbst ging bei 4,57 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von -7,3 Prozent entspricht und die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, GD50, derzeit ein Niveau von 4,57 CNH erreicht, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich hat die Yantai Shuangta Food-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,66 Prozent erzielt, was 22,11 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -4,22 Prozent, und Yantai Shuangta Food liegt aktuell 22,44 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Yantai Shuangta Food in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Aktivität im Netz hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Dabei hat die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine "Gute" Einschätzung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Wert-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung als "Gut" für Yantai Shuangta Food in Bezug auf Sentiment und Buzz.