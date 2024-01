Yantai Shuangta Food Aktie: Aufgepasst!

Die Yantai Shuangta Food Aktie wird derzeit technisch analysiert und zeigt sich in den letzten 50 und 200 Tagen im Vergleich zu den gleitenden Durchschnittswerten (GD50 und GD200) im Minus. Die Distanz zum GD50 beträgt -8,06 Prozent, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Die Distanz zum GD200 beläuft sich auf -11,72 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Yantai Shuangta Food diskutiert wurde. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen positive Themen, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt erhält Yantai Shuangta Food daher auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yantai Shuangta Food liegt bei 248, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Nahrungsmittelbranche auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor hat die Yantai Shuangta Food Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,66 Prozent erzielt, was 15,76 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -10,69 Prozent, und Yantai Shuangta Food liegt aktuell 15,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.