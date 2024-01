Yantai North Andre Juice Aktie: Viel Lärm um nichts?

Yantai North Andre Juice wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Auswertung kann die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft werden.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Aktivität der Beiträge oder Diskussionen eine mittlere Intensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Yantai North Andre Juice in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Nahrungsmittel"-Branche hat Yantai North Andre Juice in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +46,78 Prozent erzielt. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit 48,29 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 11,7, was bedeutet, dass die Börse 11,7 Euro für jeden Euro Gewinn von Yantai North Andre Juice zahlt. Dies ist 83 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.