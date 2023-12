Yantai North Andre Juice Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Aktie von Yantai North Andre Juice bietet aktuell eine Dividendenrendite von 1,59 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 2,05 Prozentpunkten, was auf eine schlechte Ausschüttungspolitik des Unternehmens hinweist.

In den letzten zwei Wochen wurde Yantai North Andre Juice von privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Die Anlegerstimmung wird insgesamt als neutral eingestuft, da in den Kommentaren und Beiträgen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Yantai North Andre Juice bei 6,45 HKD liegt und damit um 7,46 % unter dem GD200 (6,97 HKD) liegt. Ebenso liegt der GD50 bei 7,28 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet wird, da der Abstand -11,4 % beträgt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das KGV der Aktie 11,7 und liegt damit 84 % unter dem Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist. Auf dieser Stufe erhält Yantai North Andre Juice daher eine "Gut"-Bewertung.