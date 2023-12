Yantai North Andre Juice Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Yantai North Andre Juice: Analyse ergibt unrentables Investment

Die Dividendenrendite von Yantai North Andre Juice liegt mit 1,59 Prozent um 2,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als unrentables Investment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yantai North Andre Juice-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,97 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,47 HKD deutlich darunter liegt (-7,17 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,26 HKD) wird unterschritten (-10,88 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie momentan überkauft ist, da der 7-Tage-RSI bei 95,65 Punkten liegt. Der 25-Tage-RSI dagegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Yantai North Andre Juice-Aktie aufgrund dieser Analysepunkte als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat Yantai North Andre Juice eine Rendite von 34,48 Prozent erzielt, was mehr als 45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche, die eine mittlere Rendite von -10,67 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnete, übertrifft die Aktie mit 45,14 Prozent die Erwartungen. Diese herausragende Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.