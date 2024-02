Yantai North Andre Juice Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Aktie von Yantai North Andre Juice wird in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 9,57 liegt es insgesamt 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der bei 68,52 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 6,91 HKD für die Yantai North Andre Juice-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,55 HKD, was einem Unterschied von -5,21 Prozent entspricht und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,75 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -2,96 Prozent auf ähnlichem Niveau liegt. Somit erhält die Aktie aus dieser kurzfristigeren Analyseperspektive eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die einfache Charttechnik daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) bietet eine Grundlage zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Yantai North Andre Juice liegt bei 45,07, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,08, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Yantai North Andre Juice. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann Hinweise darauf liefern, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Über Yantai North Andre Juice wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.