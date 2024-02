Yantai Jereh Oilfield Services Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Aktienkurs von Yantai Jereh Oilfield Services hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,69 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -3,73 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Yantai Jereh Oilfield Services eine Underperformance von -14,96 Prozent aufweist. Der "Energie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -3,73 Prozent, wobei Yantai Jereh Oilfield Services 14,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Es lässt sich feststellen, dass die Stimmung bezüglich der Aktienkurse von Yantai Jereh Oilfield Services neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren beeinflusst wird. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde negativ ist. Zusätzlich wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Yantai Jereh Oilfield Services in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yantai Jereh Oilfield Services 11, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Yantai Jereh Oilfield Services aktuell bei 27,7 CNH verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 28,71 CNH aus dem Handel, was einen Abstand von +3,65 Prozent zum GD200 bedeutet. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt das Niveau bei 27,62 CNH, was einer Differenz von +3,95 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.