Yantai Jereh Oilfield Services Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Yantai Jereh Oilfield Services-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 27,68 CNH verzeichnet. Aktuell liegt der letzte Schlusskurs bei 28,46 CNH, was einer Abweichung von +2,82 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie auf dieser Basis. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 28,27 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +0,67 Prozent nahe am gleitenden Durchschnitt. Daher erhält die Yantai Jereh Oilfield Services-Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Yantai Jereh Oilfield Services mit 1,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,58 Prozent in der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Yantai Jereh Oilfield Services-Aktie liegt bei 11,95, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt einen Wert von 42,86 (RSI7) und 50,72 (RSI25) für die Yantai Jereh Oilfield Services-Aktie an, was zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Insgesamt wird die Yantai Jereh Oilfield Services-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Dividendenrendite, fundamentalen Kriterien und des Relative Strength-Index mit einem "Neutral"-Rating versehen.