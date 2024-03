Yantai Jereh Oilfield Services Aktie: War das schon alles?

Yantai Jereh Oilfield Services wird derzeit auf Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,76 liegt in etwa auf dem Niveau des Branchendurchschnitts. In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Auch die Themen rund um den Wert waren mehrheitlich positiv. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkurs-Entwicklung hat Yantai Jereh Oilfield Services im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,31 Prozent erzielt, was 4,51 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.