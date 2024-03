Yantai Jereh Oilfield Services Aktie: In Lauerstellung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yantai Jereh Oilfield Services liegt bei 13,76, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien. In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Aktie um +4,19 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf der kurzfristigeren Basis erhält die Aktie aufgrund der Abweichung vom gleitenden Durchschnitt ein neutrales Rating.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten auf eine Verschlechterung des Bildes der Aktie hin, was zu einer schlechten Bewertung führt. Hingegen war die Stimmungslage der Anleger überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Einschätzung basierend auf verschiedenen Kriterien.