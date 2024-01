Yantai Eddie Precision Machinery Aktie: Keine Angst!

Der Aktienkurs von Yantai Eddie Precision Machinery hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,84 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überrendite von 5,26 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 1,82 Prozent, und die Aktie von Yantai Eddie Precision Machinery übertrifft diesen Wert um 5,02 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger ist ein wichtiger weicher Faktor zur Beurteilung von Aktienkursen. Laut Analysten waren die Kommentare zu Yantai Eddie Precision Machinery auf sozialen Plattformen überwiegend negativ. In den vergangenen Tagen haben die Nutzer jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yantai Eddie Precision Machinery liegt bei 59,21, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 17,44 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 15,67 CNH lag, was einem Unterschied von -10,15 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den 50-Tages-Durchschnitt, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Insgesamt erhält die Aktie von Yantai Eddie Precision Machinery eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der technischen Analyse.