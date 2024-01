Yantai Eddie Precision Machinery Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Yantai Eddie Precision Machinery hat in den letzten Tagen mit einem Kurs von 14,78 CNH einen Abstand von -8,71 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage hingegen ist die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -14,96 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie also insgesamt für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf die Diskussionen im Internet über Yantai Eddie Precision Machinery wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeschrieben wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Yantai Eddie Precision Machinery eine Rendite von 0,58 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Aktie damit 0,81 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 1,47 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 0,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI. Der RSI der Yantai Eddie Precision Machinery liegt bei 84,51 und führt zur Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 63,15 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung auf diesem Niveau ist somit ebenfalls "Schlecht".