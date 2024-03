Yantai Dongcheng Biochemicals Aktie: Ein handfester Grund

Die chinesische Pharmazieunternehmen Yantai Dongcheng Pharmaceutical weist eine Dividendenrendite von 0,81 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher hat unsere Analysten das Unternehmen eine neutrale Bewertung gegeben.

In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit vermehrt negative Kommentare über das Unternehmen, was zu einer schlechten Bewertung durch die Redaktion geführt hat. Die Aktivität in den sozialen Medien war jedoch im Normalbereich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Yantai Dongcheng Pharmaceutical liegt bei 67,91, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, beläuft sich auf 47,92 und führt zu einer ähnlichen neutralen Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens beträgt 46, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält Yantai Dongcheng Pharmaceutical daher in allen Kategorien eine neutrale Bewertung von unserer Redaktion.