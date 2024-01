Yantai Dongcheng Biochemicals Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Yantai Dongcheng Pharmaceutical hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,81 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,5 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yantai Dongcheng Pharmaceutical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 15,99 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 17,7 CNH deutlich darüber lag (Unterschied +10,69 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Wert 18,02 CNH, was nahe am letzten Schlusskurs liegt (-1,78 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yantai Dongcheng Pharmaceutical liegt bei 54, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 Prozent auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für Yantai Dongcheng Pharmaceutical basierend auf Dividende, technischer Analyse, fundamentalen Kriterien und Anleger-Stimmung.