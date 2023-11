Yantai Dongcheng Biochemicals Aktie: Endlich geschafft?

Branchenvergleich Aktienkurs: Yantai Dongcheng Pharmaceutical übertrifft die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um mehr als 3 Prozent, mit einer Rendite von 2,47 Prozent. Im Vergleich dazu erreicht die Biotechnologie-Branche eine mittlere Rendite von 2,8 Prozent, wobei Yantai Dongcheng Pharmaceutical mit 0,33 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Yantai Dongcheng Pharmaceutical in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Yantai Dongcheng Pharmaceutical in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yantai Dongcheng Pharmaceutical liegt bei 57,29, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Biotechnologie-Branche weist einen Wert von 0 auf. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Dividende: Investoren, die derzeit in die Aktie von Yantai Dongcheng Pharmaceutical investieren, können eine Dividendenrendite von 0,83 % erzielen, was 0,65 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie-Branche liegt. Somit fällt die Dividende des Unternehmens nur leicht niedriger aus, was zu einer "Neutral" Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.