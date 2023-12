Yantai China Pet Foods Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Yantai China Pet Foods. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 53,4 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Yantai China Pet Foods eher neutral diskutiert. Die Stimmung ist jedoch aktuell überwiegend positiv, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Yantai China Pet Foods eine Rendite von 16,12 Prozent erzielt, was mehr als 25 Prozent über dem durchschnittlichen Wert der "Verbrauchsgüter"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,25 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit 25,37 Prozent deutlich darüber. Durch diese sehr gute Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD) betrachtet. Der GD200 verläuft bei 23,79 CNH, während der Kurs der Aktie bei 26,38 CNH liegt, was einer Abweichung von +10,89 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Auch der GD50 von 24,46 CNH ergibt eine Abweichung von +7,85 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.