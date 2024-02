Yantai China Pet Foods Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Kubota":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Yantai China Pet Foods wird der 7-Tage-RSI auf 40,1 Punkte geschätzt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 62,64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yantai China Pet Foods-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 24,04 CNH liegt. Dies ist nahe dem letzten Schlusskurs von 23,97 CNH, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 24,92 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Yantai China Pet Foods ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Yantai China Pet Foods eine Rendite von -0,29 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "Nahrungsmittel"-Branche liegt die Rendite mit 20,93 Prozent deutlich darüber. Diese sehr positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.