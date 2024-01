Yantai China Pet Foods Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Yantai China Pet Foods bei 26,35 CNH liegt, was einer Entfernung von +10,67 Prozent vom GD200 (23,81 CNH) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 24,64 CNH, was einem Abstand von +6,94 Prozent entspricht. Das bedeutet auch hier ein "Gut"-Signal. Zusammenfassend kann der Aktienkurs von Yantai China Pet Foods als "Gut" bewertet werden, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Yantai China Pet Foods in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Yantai China Pet Foods im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,12 Prozent erzielt, was 26,69 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Nahrungsmittel"-Aktien liegt Yantai China Pet Foods aktuell 26,46 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Yantai China Pet Foods-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (38,19 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (31,9 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.