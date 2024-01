Yantai China Pet Foods Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Aktienkurs von Yantai China Pet Foods hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 16,12 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent über dem Durchschnitt der Verbrauchsgüter-Branche liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittel-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,76 Prozent aufweist, hat Yantai China Pet Foods mit 26,88 Prozent eine deutlich bessere Performance gezeigt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wurde der Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating verliehen.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Yantai China Pet Foods 23,88 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 25,5 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +6,78 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 25,05 CNH, was einer Distanz von +1,8 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wurde der Aktie ein "Gut"-Rating in der technischen Analyse gegeben.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz wurde die Aktie von Yantai China Pet Foods auf die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet hin untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität in den Beiträgen, was zu einer positiven langfristigen Stimmungslage führte. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wurde der Aktie ein "Gut"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild verliehen.

Schließlich wurde die Yantai China Pet Foods-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 76,19 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt hingegen bei 45,48, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wurde der Aktie in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung in der Analyse verliehen.