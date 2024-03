Yantai Changyu Pioneer Wine Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Stimmung unter den Anlegern für Yantai Changyu Pioneer Wine ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Die Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wurden ausgewertet, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führte.

In Bezug auf die Fundamentaldaten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yantai Changyu Pioneer Wine derzeit bei 37. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Getränkebranche ist das KGV im Durchschnitt bei 0. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist, und daher eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf die Dividende zahlt Yantai Changyu Pioneer Wine derzeit nur leicht höhere Dividenden als der Branchendurchschnitt von Getränkeunternehmen aus. Die Differenz beträgt 0,11 Prozentpunkte (1,98 % gegenüber 1,87 %), was zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat Yantai Changyu Pioneer Wine eine Rendite von -29,24 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Getränkebranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -22,43 Prozent, und auch hier liegt Yantai Changyu Pioneer Wine mit 6,81 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.