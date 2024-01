Yantai Changyu Pioneer Wine Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Burford Capital":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Yantai Changyu Pioneer Wine-Aktie beträgt der RSI 66,47, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 77,49, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite von Yantai Changyu Pioneer Wine um -10,57 Prozent unter dem Durchschnitt. In der "Getränke"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -10,35 Prozent, wobei Yantai Changyu Pioneer Wine um 0,22 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Yantai Changyu Pioneer Wine-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Yantai Changyu Pioneer Wine für die erhöhte Diskussionsintensität eine Einschätzung als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Yantai Changyu Pioneer Wine daher als "Gut"-Wert betrachtet.