Yantai Changyu Pioneer Wine Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Aktie von Yantai Changyu Pioneer Wine wird derzeit in technischer Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Der Kurs von 23,8 CNH liegt -8,07 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -19,84 Prozent liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die Dividendenrendite von Yantai Changyu Pioneer Wine liegt derzeit bei 1,64 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt (1,71%) liegt. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yantai Changyu Pioneer Wine als "Neutral" bewertet. Mit einem aktuellen KGV von 43 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 0 zeigt sich, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Zusammenfassend ergibt sich für Yantai Changyu Pioneer Wine eine technische Einschätzung von "Schlecht", ein "Neutral" in Bezug auf das Sentiment und eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Diskussionsstärke. Die Dividendenrendite wird als "Neutral" eingestuft, während die fundamentale Bewertung "Neutral" lautet.