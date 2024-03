Yantai Changyu Pioneer Wine Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Yantai Changyu Pioneer Wine: Analyse der Aktienbewertung

Yantai Changyu Pioneer Wine hat derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,09, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht weder überbewertet noch unterbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Wenn wir den Relative Strength Index (RSI) betrachten, der anhand der technischen Analyse Aufschluss darüber gibt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, sehen wir einen aktuellen Wert von 21 für Yantai Changyu Pioneer Wine. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine neutralere Bewertung, da Yantai Changyu Pioneer Wine weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten Wochen dominierten jedoch überwiegend negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt Yantai Changyu Pioneer Wine mit einer Rendite von -29,24 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche liegt die Rendite von Yantai Changyu Pioneer Wine mit -23,91 Prozent um 5,33 Prozent niedriger.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Die Analyse der Aktienbewertung von Yantai Changyu Pioneer Wine zeigt daher gemischte Signale, die Anleger sollten die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen.