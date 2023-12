Yantai Changyu Pioneer Wine Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers aufzeigt. Für die Yantai Changyu Pioneer Wine-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 48, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt eine weniger volatile Situation und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis wird die Aktie als überkauft bewertet, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yantai Changyu Pioneer Wine bei 29,8 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,73 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -20,37 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage weist einen Stand von 26,11 CNH auf, was zu einem Abstand von -9,12 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" vergeben.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yantai Changyu Pioneer Wine bei 43,16, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Yantai Changyu Pioneer Wine-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -10,57 Prozent erzielt hat, was mehr als 2 Prozent unterhalb der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Getränke"-Branche liegt die Aktie mit 1,29 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.