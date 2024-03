Yantai Changyu Pioneer Wine Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yantai Changyu Pioneer Wine liegt derzeit bei 38, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für Getränke auf ähnlichem Niveau liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf fundamentalen Kriterien, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Yantai Changyu Pioneer Wine mit 1,98 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,84 Prozent auf. Aufgrund der geringen Differenz erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Dies spiegelt sich in einer geringeren Intensität der Diskussionen über das Unternehmen wider. Daher erhält die Yantai Changyu Pioneer Wine-Aktie ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von -20,96 Prozent erzielt, was 1,33 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Getränkebranche beträgt -22,22 Prozent, und Yantai Changyu Pioneer Wine liegt aktuell 1,26 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe neutral bewertet.