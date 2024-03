Yantai Changyu Pioneer Wine Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 21, was darauf hindeutet, dass die Yantai Changyu Pioneer Wine-Aktie überverkauft ist. In den letzten 25 Handelstagen war der RSI jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass die Diskussionen über Yantai Changyu Pioneer Wine eine mittlere Aktivität aufweisen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Yantai Changyu Pioneer Wine liegt derzeit bei 1,98 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,84 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat die Yantai Changyu Pioneer Wine ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,09, was in ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.