Yantai Changyu Pioneer Wine Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die technische Analyse der Yantai Changyu Pioneer Wine-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 30,04 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 23,83 CNH liegt, was einer Differenz von -20,67 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Werts wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (26,75 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-10,92 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Yantai Changyu Pioneer Wine-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating aufgrund der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte die Yantai Changyu Pioneer Wine-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,57 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -6,4 Prozent gefallen sind. Somit liegt die Aktie in diesem Vergleich um -4,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance bei -6,52 Prozent, wobei die Yantai Changyu Pioneer Wine-Aktie 4,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Yantai Changyu Pioneer Wine-Aktie zeigen eine Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine positive Stimmung hin, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet wird. Die vermehrten Diskussionen und die steigende Aufmerksamkeit führen zu einem insgesamt positiven Rating.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Yantai Changyu Pioneer Wine-Aktie mit 43,16 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.