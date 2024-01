Yantai Changyu Pioneer Wine Aktie: Aufgepasst!

Die Yantai Changyu Pioneer Wine-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 29,55 CNH für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 22,43 CNH, was einem Unterschied von -24,09 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf negative Entwicklungen hin, wobei der letzte Schlusskurs jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Daher erhält die Yantai Changyu Pioneer Wine-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 79, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 79,23 eine Überkaufsituation an, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Schlecht"-Rating für die Yantai Changyu Pioneer Wine-Aktie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch gab es auch Tage, an denen negative Themen überwogen. Zuletzt drehten sich die Diskussionen verstärkt um negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Yantai Changyu Pioneer Wine. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führen kann. Bei Yantai Changyu Pioneer Wine wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.