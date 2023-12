Yanlord LandADR Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Yanlord Land in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht verändert, wodurch Yanlord Land auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Yanlord Land-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,73 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,53 SGD weicht somit um -27,4 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,57 SGD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 38,89, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 57 führt zu einer neutralen Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI also als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien rund um Yanlord Land war überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung für Yanlord Land, sowohl aus technischer als auch aus sozialer Perspektive.