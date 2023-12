Yanllord Land-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Aktie von Yanlord Land hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,73 SGD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs von 0,53 SGD weicht davon um -27,4 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,57 SGD) liegt mit einer Abweichung von -7,02 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 0,53 SGD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Yanlord Land-Aktie einen Wert von 38,89, was als "Neutral" eingestuft wird. Die Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 57, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet.

Die Stimmung und die Beiträge in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Aktie von Yanlord Land überwiegend negativ bewertet wird. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien sowie der Relative Strength Index, dass die Yanlord Land-Aktie derzeit eher negative Bewertungen erhält. Daher wird sie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.