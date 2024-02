Yanllord Land Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Yanlord Land: Analyse der Stimmung, technische Analyse und Anleger-Stimmung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Yanlord Land wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und analysiert. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Yanlord Land in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse der Yanlord Land-Aktie ergab, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,495 SGD lag, was einem Unterschied von -25 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,66 SGD) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,52 SGD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,81 Prozent), was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Yanlord Land-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Yanlord Land in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yanlord Land-Aktie liegt bei 45,45, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Stimmung, die technische Analyse und die Anleger-Stimmung für die Yanlord Land-Aktie neutral sind.